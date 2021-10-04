Семья с четырехлетним ребенком погибла в ДТП под Саратовом

В Саратовской области в результате столкновения двух автомобилей погибли родители и четырехлетняя дочь. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Авария произошла вечером в воскресенье на автодороге Р-22 в Балашовском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Hyundai.

«В результате ДТП погиб 40-летний водитель автомобиля Hyundai, а также двое пассажиров данного транспортного средства (36-летняя женщина и четырехлетняя девочка)», — уточнили в ведомстве.

Следователи уже задержали 57-летнего водителя Toyota. С ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее в этот день 40-летняя женщина и 12-летний мальчик пострадали в Воронеже из-за столкновения четырех автомобилей. В автомобиль Volkswagen Polo, в котором они находились, врезался 29-летний водитель Lada Largus, после чего Volkswagen перевернулся и по инерции въехал в две припаркованные машины.