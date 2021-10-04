Уфимка вернулась на родину после 30 лет рабства в Туркменистане

Жительница Уфы Гульбина Гильванова вернулась на родину после 30 лет нахождения в Туркменистане, где ее сделали рабыней, пишет Башинформ.рф.

Отмечается, что возвращение Гильвановой в Уфу заняло больше года и состоялось благодаря усилиям властей Башкирии.

«В прошлом году сестра пропавшей — Рашида Судакова — получила в соцсетях сообщение от жительницы Туркменистана, что ее разыскивает Гульбина. Так семья узнала, что она жива», — говорится в материале.

Все 30 лет женщина выполняла самую тяжелую и грязную работу в доме, куда попала в 1990 году, когда ей было 18 лет. Тогда уфимка не подозревала, как сложится ее судьба: она приехала в Лебапскую область Туркмении знакомиться с родителями жениха.

В результате официальный брак не состоялся, Гильванову сразу сделали бесплатной рабочей силой, передает издание.

Сначала девушка сообщала в письмах, которые, как оказалось после, были написаны по указке, что у нее всё хорошо. А когда уфимка перестала отвечать, родственники решили, что ее уже нет в живых.

В интервью телеканалу БСТ Гильванова рассказала, что ее систематически избивали.

Только в 2020 году с ней разговорилась одна из молодых местных жительниц, пожалела — нашла ее сестру Рашиду в соцсетях и рассказала о местонахождении попавшей в рабство уфимки.

Сестра пропавшей обратилась к главе республики, который дал поручение своей администрации оказать необходимую помощь.

Отмечается, что большую роль в процессе перевозки Гильвановой оказало посольство России в Туркменистане. Его сотрудник Иван Белышкин навещал Гульбину Гильванову в гостинице накануне вылета и буквально проводил ее до борта самолета.

«Большой проблемой было вызволение Гульбины — страна закрытая, да еще пандемия. Работа началась летом 2020 года. Нужно оформлять официальные документы: предстояло получить паспорт лица без гражданства, загранпаспорт, визу. Кроме этого, необходимо согласие властей на выезд женщины из страны. Вывозили соотечественницу спецрейсом посольства», — рассказал завотделом службы протокола администрации главы Башкирии Дмитрий Тырыкин.

По его словам, случай оказался тяжелым не только в организационном плане: за 30 лет она не только потеряла социальные связи и навыки, но и существенно подзабыла родные языки. Тяжелая работа и побои серьезно сломали женщину.

Даже когда дело по репатриации было уже почти решено, сожитель оказал на Гильванову давление, чтобы она не смогла выехать. Ей пришлось долгое время жить у соседей и через них поддерживать связь с сестрой.

Отмечается, что билеты женщине купили за счет республики. Руководство Башкортостана распорядилось выделить ей на первое время денежную помощь.

Как рассказал сотрудник администрации главы республики, женщине помогут с социальной и трудовой реабилитацией, оформят российский паспорт. Пока, по его словам, уфимка живет у родственницы.