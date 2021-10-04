Прямой эфир
Мир
КНДР заявила о восстановлении линий коммуникации с Южной Кореей
Мир
Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП в Швеции
Мир
Тимошенко назвала тарифы на газ на Украине скандалом огромного масштаба
Общество
Уфимка вернулась на родину после 30 лет рабства в Туркменистане
Мир
В Китае предсказали появление нового «вируса Х»
Наука
NASA завершило проектирование космического телескопа «Нэнси Грейс Роман»
Мир
Турция предложила России построить в стране еще две АЭС
Мир
На Украине спрогнозировали последствия «досье Пандоры» для Зеленского
Общество
На курорте «Игора» прошли ретроралли и детский турнир по хоккею

Уфимка вернулась на родину после 30 лет рабства в Туркменистане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Уфы Гульбина Гильванова вернулась на родину после 30 лет нахождения в Туркменистане, где ее сделали рабыней, пишет Башинформ.рф.

Отмечается, что возвращение Гильвановой в Уфу заняло больше года и состоялось благодаря усилиям властей Башкирии.

Замужние пленницы: как россиянки оказываются заложницами за рубежом
Правозащитники узнали о 17 женщинах, которые не могут вернуться на родину

«В прошлом году сестра пропавшей — Рашида Судакова — получила в соцсетях сообщение от жительницы Туркменистана, что ее разыскивает Гульбина. Так семья узнала, что она жива», — говорится в материале.

Все 30 лет женщина выполняла самую тяжелую и грязную работу в доме, куда попала в 1990 году, когда ей было 18 лет. Тогда уфимка не подозревала, как сложится ее судьба: она приехала в Лебапскую область Туркмении знакомиться с родителями жениха.

В результате официальный брак не состоялся, Гильванову сразу сделали бесплатной рабочей силой, передает издание.

Сначала девушка сообщала в письмах, которые, как оказалось после, были написаны по указке, что у нее всё хорошо. А когда уфимка перестала отвечать, родственники решили, что ее уже нет в живых.

В интервью телеканалу БСТ Гильванова рассказала, что ее систематически избивали.

Только в 2020 году с ней разговорилась одна из молодых местных жительниц, пожалела — нашла ее сестру Рашиду в соцсетях и рассказала о местонахождении попавшей в рабство уфимки.

Сестра пропавшей обратилась к главе республики, который дал поручение своей администрации оказать необходимую помощь.

Отмечается, что большую роль в процессе перевозки Гильвановой оказало посольство России в Туркменистане. Его сотрудник Иван Белышкин навещал Гульбину Гильванову в гостинице накануне вылета и буквально проводил ее до борта самолета.

«Большой проблемой было вызволение Гульбины — страна закрытая, да еще пандемия. Работа началась летом 2020 года. Нужно оформлять официальные документы: предстояло получить паспорт лица без гражданства, загранпаспорт, визу. Кроме этого, необходимо согласие властей на выезд женщины из страны. Вывозили соотечественницу спецрейсом посольства», — рассказал завотделом службы протокола администрации главы Башкирии Дмитрий Тырыкин.

По его словам, случай оказался тяжелым не только в организационном плане: за 30 лет она не только потеряла социальные связи и навыки, но и существенно подзабыла родные языки. Тяжелая работа и побои серьезно сломали женщину.

Даже когда дело по репатриации было уже почти решено, сожитель оказал на Гильванову давление, чтобы она не смогла выехать. Ей пришлось долгое время жить у соседей и через них поддерживать связь с сестрой.

Отмечается, что билеты женщине купили за счет республики. Руководство Башкортостана распорядилось выделить ей на первое время денежную помощь.

Как рассказал сотрудник администрации главы республики, женщине помогут с социальной и трудовой реабилитацией, оформят российский паспорт. Пока, по его словам, уфимка живет у родственницы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021