Самолеты при посадке во Внуково и Пулково сталкиваются с отказами

Пилоты самолетов при посадке в аэропортах Внуково (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург) сталкиваются с отказами оборудования глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). Это следует из трех писем, с которыми ознакомились «Известия».

Начиная с 2017 года наблюдались сотни случаев преднамеренного создания помех работе ГНСС в Московской области и других регионах страны, сказано в обращении президента межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (РАОПА) Владимира Тюрина в Росавиацию. Согласно ему, на эту проблему РАОПА трижды обращала внимание Росавиации: в 2017-м, 2018-м и в конце 2020 года.

Весной этого года российские авиавласти признали воздействие непреднамеренных и преднамеренных помех на работу ГНСС, указав на их систематическое наличие в Пулково и Внуково, следует из письма замруководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

В московском аэропорту Внуково регистрируется до 80 случаев потери сигналов от спутников ГЛОНАСС и GPS, говорится в письме врио директора московского центра «Госкорпорации по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) Константина Капли главам авиакомпаний от 24 сентября. Пилоты в двух перевозчиках, летающих во Внуково, подтвердили «Известиям» нередкие случаи потери сигналов. Один из них добавил, что сигнал пропадает примерно на одну минуту.

В связи с помехами ГК по ОрВД предупредила авиакомпании о возможности неустойчивой работы ГНСС и попросила их при посадке в аэропорту Пулково использовать процедуры векторения воздушных судов (навигационное наведение самолетов с помощью указаний экипажам со стороны диспетчеров и карт), следует из письма Дмитрия Ядрова.

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Заглушить прибор: самолеты при посадке во Внуково и Пулково сталкиваются с помехами