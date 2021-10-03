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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде произошла авария, в результате которой погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом 3 октября сообщается на сайте МЧС по региону.

Происшествие произошло ранее в воскресенье в Канавинском районе.

«В результате ДТП пострадали пять человек, детей нет, из них погиб один человек», — следует из материала.

По данным РЕН ТВ, в аварии фигурировала отечественная легковушка.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее в этот день в Тамбовской области произошло ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими. Как сообщили в региональной прокуратуре, водитель легкового автомобиля Lada XRAY выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик «КамАЗ». Один из пострадавших, несовершеннолетний ребенок 2004 года рождения, получил перелом бедра. Водитель грузовой машины не пострадал.

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