Опубликовано видео погони за подозреваемым в убийстве под Оренбургом

МВД РФ обнародовало видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток медколледжа в Оренбургской области Александром Лазаревым.

На нем показано, как перед задержанием подозреваемый на угнанном автомобиле совершал опасные маневры, пытаясь уйти от погони.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что подозреваемый, бросив машину, пытался спрятаться от полицейских на территории детского сада в Орске. Там его и задержали.

30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай нашли тела двух девушек с множественными колото-резаными ранами. Третья жертва была обнаружена во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также находилось орудие убийства — кухонный нож.

Первоначально в убийстве подозревались 18-летний уроженец Башкирии и его старший брат, с которым встречалась одна из погибших, но они сами вышли на связь с оперативниками и заявили об алиби: в день преступления они были в Уфе.

Затем следователи вышли на ранее судимого 29-летнего уроженца Орска Александра Лазарева. Согласно данным МВД и СК, в день преступления мужчина оделся в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе у него была черная спортивная сумка. Вещи лежали около водонапорной башни в Гае, на них были следы крови.