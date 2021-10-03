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Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Ахматом»

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Московский «Спартак» на выезде обыграл грозненский «Ахмат» в матче 10-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

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Встреча команд прошла 3 октября на стадионе «Ахмат Арена» в столице Чечни и завершилась победой москвичей с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного гола в конце первого тайма стал форвард красно-белых Александр Соболев, пишет «Спорт-Экспресс».

На 64-й минуте у «Спартака» был шанс увеличить преимущество, однако полузащитник Зелимхан Бакаев не сумел забить пенальти.

Не обошлось и без инцидентов. После окончания матча появилась информация, что два болельщика москвичей были избиты в перерыве между таймами фанатами «Ахмата». В пресс-службе «Спартака» сообщили, что клуб выясняет обстоятельства произошедшего.

«Выясняем обстоятельства того, что произошло. Наши сотрудники сейчас в подтрибунке, собираем всю информацию, общаемся с принимающей стороной. На матче присутствует директор по безопасности РПЛ, надеемся, это ускорит процесс», — цитирует представителя клуба «Спорт-Экспресс».

«Спартак» выиграл второй матч подряд и с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 12 очками на 11-й строчке.

25 сентября «Спартак» обыграл «Уфу» со счетом 2:0 в матче РПЛ. Красно-белые открыли счет уже на третьей минуте матча: отличился нападающий Эсекиэль Понсе.

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