Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, задержанный 1 октября в Черногории, обвиняется в общеуголовном преступлении, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного срока лишения свободы. Он был объявлен в розыск по линии Интерпола, и тогда политической составляющей в деле никто не увидел. Розыск Исмаилова осуществлялся во всех странах, которые ратифицировали конвенцию об экстрадиции 1957 года. Тем самым они обязались соблюдать ее условия и выдавать преступников, в случае если есть соответствующий запрос. Черногория, насколько я знаю, уже достаточно много выдавала России задержанных, и сложностей с этой страной не возникало.

В большинстве государств обычно при задержании выбирают меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до полугода. Этого времени достаточно, чтобы обеспечить возможность предоставления суду экстрадиционных документов. Сроки могут продлеваться на определенное время в пределах, например, двух месяцев (в каких-то странах больше), если для этого есть основания. По истечении этого времени задержанный может быть переведен под домашний арест под обязательство явки.

Экстрадиция может затянуться, если задержанный начинает апеллировать либо тем, что в деле есть политическая составляющая, либо тем, что на территории России может возникнуть опасность для его жизни и здоровья. Раньше еще ссылались на плохие условия содержания в СИЗО — это тоже было основанием для отказа в экстрадиции.

В Черногории Исмаилов проживал с охраной, соответственно, у него могут быть враги. Эти моменты будут исследовать, и защите нужно предоставить какие-то доказательства опасности.

Вопросом экстрадиции будет заниматься наша Генпрокуратура, в функции которой входит международно-правовое сотрудничество. Сейчас она должна сформировать пакет документов — в основном набор доказательств из уголовного дела, которыми подтверждается вина Исмаилова, — перевести их на язык юрисдикции и представить черногорскому суду. Если суд что-то дополнительно истребует, также представить дополнительные материалы.

Сейчас в СМИ появилась информация, что Исмаилов был одним из главных экономических партнеров бывшей власти Черногории, об этом РЕН ТВ заявил глава комитета парламента по безопасности и обороне страны Милан Кнежевич. Это заявление не лишено резонности, поскольку предприниматель давно жил в Черногории и его местонахождение было известно властям. При этом он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Я не исключаю, что одним из оснований для задержания было то, что к нему изменилось отношение как к инвестору. Такую роль он, возможно, потерял, и поэтому от него решили избавиться. Может быть, у Исмаилова в Черногории возникли бизнес-конфликты.

Вряд ли история с экстрадицией миллиардера затянется, как это было с экс-министром финансов Подмосковья Алексеем Кузнецовым. Там была другая юрисдикция — Франция, где более длительная процедура экстрадиции. По этому кейсу она затянулась на пару лет с учетом апелляции.

По Исмаилову решение наверняка примут быстрее, чем за полгода. Если говорить о минимальных сроках с момента задержания до момента экстрадиции, которые мне известны, — это 2,5 месяца. В том случае подозреваемого России передала Польша.

Что ждет Исмаилова в России? Он будет находиться под стражей, пока ведется следствие. В случае утверждения обвинительного заключения прокурором дело уйдет в суд и будет рассмотрено с вынесением приговора. Какой он будет, время покажет.

Содержание под стражей за границей будет засчитано Исмаилову, как и пребывание в российском СИЗО в соотношении один к полутора (один день пребывания под арестом приравнивается к полутора дням отбывания приговора).

Дело Исмаилова подсудно суду с участием присяжных заседателей. Такой вариант может быть избран, если бизнесмен сам этого пожелает. Ему это может быть на руку, ведь по статистике количество оправданий судом присяжных намного выше, чем профессиональным: 20 против 0,03%.

У меня был похожий кейс, когда лицо также обвинялось в организации убийства чиновника. Были осуждены киллеры, которые давали на него показания, но коллегия присяжных оправдала подсудимого.

Когда присяжные рассматривают дело, они принимают решение «со снисхождением» или же «без снисхождения» — это тоже сказывается на сроке. За убийство двух лиц пожизненное вряд ли назначат. Срок, установленный законом, может быть в пределах 25 лет.

При этом попытка скрыться за границей юридически не является отягчающим обстоятельством. Она может быть только субъективно учтена судьями.

Снизить себе срок Исмаилов может только признанием вины и сотрудничеством со следствием. Вспомним историю Леши-Солдата, который обвинялся в десятках убийств, но благодаря сотрудничеству со следствием избежал пожизненного наказания. Сейчас даже решен вопрос о его условно-досрочном освобождении.

Если Исмаилов заключит досудебное соглашение и будет указывать на какие-то новые действия иных лиц, причастных к преступлению, ему не могут дать больше одной второй максимального наказания. Он отправится в колонию строгого режима, но при идеальном поведении после трех четвертей срока может рассчитывать на условно-досрочное освобождение или перевод в колонию с более мягким режимом.

В любом случае срок заключения будет свыше 10 лет, а так как Тельман Исмаилов — человек пожилой, он может оказаться пожизненным.

Автор — управляющий партнер адвокатского бюро «Авекс Юст»

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