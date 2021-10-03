Появились первые кадры с места крушения вертолета в Подмосковье

Появились первые кадры с места крушения вертолета Robinson в Московской области.

Вертолет потерпел крушение в детском городке ЗиЛ в Лыткарино недалеко от реки Любуча 3 октября. В результате инцидента погибли три человека — двое мужчин и женщина. Их личности устанавливаются.

Сейчас на месте крушения работают сотрудники экстренных служб. Причины ЧП пока не установлены.

23 сентября вертолет Ка-27 разбился на Камчатке. Обломки были обнаружены на северном склоне горы Острая Камчатского края. По предварительным данным, воздушное судно совершило жесткую посадку в ходе учебно-тренировочного полета.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов после крушения на Камчатке вертолета Ка-27.