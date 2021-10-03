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Переводчица Путина рассказала о хаосе на встрече с Байденом

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На саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве возник хаос из-за американских делегатов, пытавшихся криком упорядочить работу журналистов. Об этом 3 октября заявила второй секретарь департамента лингвистического обеспечения МИДа, переводчица президента Владимира Путина Дарья Мандрова в программе «Москва. Кремль. Путин».

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По ее словам, из-за криков возникли трудности и у глав государств, которые наблюдали за действиями репортеров, устроивших столпотворение в дверях зала.

«Знаете, что сложно? Когда идет перевод вступительного слова, очень громко щелкают камеры и часто бывает не слышно»,— сказала переводчица.

28 сентября бывшая пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм написала в своей книге о красивой переводчице российского лидера. Она заявила, что экс-советник Фиона Хилл считала, что Путин якобы специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что глава государства не занимается вопросами отбора переводчиков на переговоры, эту функцию осуществляет МИД РФ.

16 июня состоялась встреча Путина и Байдена на вилле Ла-Гранж в Женеве. Президенты провели переговоры как в узком, так и в расширенном составе. По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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