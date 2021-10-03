Президент Абхазии прервал рабочий визит в РФ после инцидента со стрельбой

Из-за осложнения ситуации после инцидента со стрельбой в Сухуме с участием депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинбы президент Абхазии Аслан Бжания был вынужден прервать рабочий визит в Москву и вернулся в республику. Об этом 3 октября сообщается на сайте президента Абхазии.

«Главе государства пришлось прервать рабочий визит в связи с осложнением ситуации, вызванным инцидентом, произошедшим в Сухуме 30 сентября и 1 октября», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали день победы в грузино-абхазской войне 1992–1993 годов и День независимости.

Приехавшим на место происшествия милиционерам Кокая оказал сопротивление. Позднее, в ночь на 1 октября, другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь у здания МВД из незаконно приобретенного автомата Калашникова.

3 октября на пресс-конференции в Сухуме председатель оппозиционно настроенной республиканской общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны 1992–1993 годов «Аруаа» Темур Гулия призвал ветеранов выйти на митинг к парламенту республики в связи с инцидентом на набережной. По его словам, глава МВД Дмитрий Дбар, его заместители и сотрудники милиции жестоко избили ветеранов и инвалидов войны.