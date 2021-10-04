В ходе биржевых торгов котировки природного газа на Украине приблизились к $1,5 тыс. за тысячу куб. м. Конечно, это не отражает средний уровень цен, но в условиях и без того бушующего кризиса неплатежей этот звонок звучит более чем тревожно. Сейчас Киев старается сгладить эффект повышения цен на энергоносители в преддверии отопительного сезона. Однако ожидать успехов не приходится.

Год назад «Нафтогаз» установил на Украине билборды с текстом: «У кремлевских пылает, потому что на Украине цену на газ устанавливает рынок, а не они. Пусть пылает».

Интересно, что на фоне глобального обвала энергетических рынков в 2020-м население Украины действительно могло ощутить снижение сумм в ежемесячных платежках. Так, газ подешевел в пересчете до 11,5 российских рублей за куб. м (для сравнения: после подорожания в июле 2021 года 1 куб. м газа в Москве обходится в 7,25 рубля). Президент Украины Владимир Зеленский пытался сделать вид, что снижение 2020 года — это не счастливая случайность, вызванная внешними причинами, а его личная заслуга.

Мировые рынки тем временем восстанавливались, а суммы в платежках, которые получают граждане Украины, устремились к рекордным отметкам прошлых лет. Сегодня, в условиях энергетического кризиса в Евросоюзе и туманных перспектив приближающегося отопительного сезона, перформанс «Нафтогаза» прозвучал бы гораздо пронзительнее.

Понимая, к чему идет дело, Киев всё же предпринял, как оказалось, разумный шаг — ввел годовой тариф для населения. Он составил порядка 22 рублей за 1 куб. м. Любому жителю нашей страны может показаться, что это какая-то безумная величина. Но сравнивать ее стоит не с регулируемыми государством тарифами в России, а с тем фактом, что сейчас биржевая цена на Украине перевалила за 100 рублей. Чтобы понять, как так получилось, нужно посмотреть, как развивалась энергетическая сфера Украины последние годы.

После событий 2014-го, сопровождавшихся победным подписанием Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, Украина взяла курс на создание и на либерализацию рынков энергоносителей.

Параллельно с этим в стране падал объем потребления энергоресурсов. Так, с 2013 года по настоящий момент потребление голубого топлива сократилось в 1,5 раза до 30–31 млрд куб. м в год. Из них около 20 млрд куб. м газа добывается на территории самой Украины. А оставшиеся 10–11 млрд куб. м — это российский газ.

Точнее, российским он является по факту, а по бумагам этот газ прибыл из Словакии, Венгрии, Польши от немецких, швейцарских, мальтийских и иных невероятно крупных газовых компаний.

Зафиксируем факт: две трети потребляемого газа Украина добывает сама, а одну треть закупает на зарубежных рынках. Граждане страны потребили в прошлом году 8,2 млрд куб. м, а еще 7,6 млрд куб. м — предприятия, поставляющие тепловую энергию. Государственная компания «Укргаздобыча» («УкрГазВидобування») в ходе длившейся с 2016 года программы повышения производства газа снизила производство на 0,5 млрд куб. м — до 13,5 млрд куб. м. О себестоимости голубого топлива внутренней добычи имеются разные сведения, но обычно называется величина порядка $100 за тыс. куб. м.

Казалось бы, условия пусть и не идеальные, но вполне сносные. Материальная база, которой обладает Украина, достаточна, чтобы спокойно пережить бушующий в Европе энергетический кризис и дикий рост биржевых котировок на энергоресурсы. Ведь получается, что государство может взять на себя снабжение населения газом и даже снизить ценовой удар по части предприятий. Но реальность сильно отличается от теории.

Дело в том, что в ходе бескомпромиссных реформ, проводимых по советам старших зарубежных товарищей, Киев решил привязать внутренние цены на газ к импортному паритету. За этим стояла испорченная логика либеральной экономики: добывающие предприятия могли бы вывезти весь газ за границу и получить там больше денег, если внутри страны он будет стоить меньше, чем за рубежом. Тем более что на 100% Украина себя обеспечить голубым топливом не может. Значит, надо сделать так, чтобы цены внутри страны были привязаны к котировкам биржевых площадок вне страны. Плюс доставка. Плюс налоги.

Что при этом творится в стране, смогут ли население и промышленность платить по предложенным ценам — никого не интересует. Как говорится в законе Украины «О рынке газа», «рынок природного газа функционирует на основе свободной добросовестной конкуренции». Не будем углубляться в вопрос о честной конкуренции и монопольном положении слабо контролируемого государством «Нафтогаза». Это отдельная восхитительная тема, настоящий детектив.

Заметим лишь, что перед Украиной сейчас стоит не только вопрос высоких цен на голубое топливо. Неясно, что будет с ценами на тепло. Также неясно, хватит ли газа в подземных хранилищах (ПХГ). Во-первых, «Нафтогаз» не торопился пополнять ПХГ до плановых показателей, видимо, надеясь на снижение цен. А теперь компания просит у правительства скромные 122 млрд рублей на закупку дополнительных объемов. Крайне своевременно. Во-вторых, запасы угля на украинских ТЭС упали до критических отметок, и спрос на голубое топливо может подскочить в любой момент.

Руководство Украины сейчас пытается в ручном режиме решать проблему тарифов, параллельно перекладывая наиболее болезненные вопросы на местные власти. Местные власти отвечают руководству страны полной взаимностью. Никому не хочется оказаться виноватым в срыве отопительного сезона. А вероятность этого с каждым днем становится всё выше. Как и новый скачок задолженности.

Хоть и запоздалое, но решение у возникшей проблемы есть. Это полный отказ от нынешней системы ценообразования. Тем более что она и так доказала свою полную нежизнеспособность. Значительно сбить тарифное бремя мог бы газ собственного производства, реализуемый по формуле: себестоимость добычи + транспортировка + налоги + инвестиционная составляющая.

Также разумно было бы не импортировать российский газ втридорога через посредников, а подписать прямой контракт с «Газпромом». Особенно если вспомнить о достигнутых оппозиционными политиками договоренностях о скидке.

Но пойдет ли Киев по разумному пути? Ни в коем случае. Пока у властей Украины есть возможность назначить виноватых в собственных провалах, проблемы решаться не будут, а разумные пути не будут даже рассматриваться. Ведь, как говорят политики в Киеве, «высокие цены на газ — это наша плата за независимость». Звучит глупо, но красиво. Но пока «на Украине цену на газ устанавливает рынок», главное, чтобы у простых украинцев нашлось, чему пылать зимой в конфорках.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора