«Зенит» проиграл «Сочи» в домашнем матче Российской премьер-лиги

Футболисты «Сочи» нанесли петербургскому «Зениту» первое поражение в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У «Зенита» гол на 45-й минуте забил Артем Дзюба. В «Сочи» отличились Матео Кассьерра (67-я) и Сергей Терехов (71-я).

На 42-й минуте с поля удалили нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Ранее в Российской премьер-лиге «Зенит» встречался с «Сочи» четыре раза, и во всех встречах победы одерживали петербуржцы.

Тем не менее сине-бело-голубые по-прежнему лидируют в турнирной таблице с 23 очками. Сочинцы набрали 18 баллов и поднялись на третью строчку.

В следующем туре 16 октября «Зенит» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», а «Сочи» в тот же день примет на своем поле «Ростов».

Ранее 3 октября полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол «Бордо» в матче чемпионата Франции по футболу. По итогам встречи «Монако» одержало победу со счетом 3:0.

Также сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов пропустит тренировочный сбор национальной команды по футболу перед матчами отбора на чемпионат мира – 2022 со Словакией (Казань, 8 октября) и Словенией (Марибор, 11 октября). 32-летний футболист получил травму в расположении клуба и не принял участие в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.

2 октября мадридская команда «Атлетико» одержала победу над каталонской «Барселоной» в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Игра прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершившись со счетом 2:0.