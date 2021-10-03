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Экономика
Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился 3 октября

Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился 3 октября

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Транзит газа в Венгрию через территорию Украины был полностью прекращен 3 октября. Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Венгрии.

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1 октября «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщил, что транзит российского газа в Венгрию через украинскую территорию прекратился 1 октября. В ОГТСУ также заявили, что из-за прекращения транзита российского газа венгерской стороне по украинской территории республика утратила возможность ввоза природного газа из Венгрии по виртуальному реверсу.

Вместе с тем данные ОГТСУ свидетельствовали, что транзит газа в Венгрию через Украину 1 октября полностью не прекращался, но упал почти в четыре раза, а 2 октября — в два раза, пишет ТАСС. Так, прокачка газа через пункт «Берегово» на границе Украины с Венгрией 1 октября составила 4,823 млн кубометров. 2 октября транзит снизился до 2,31 млн кубометров.

В то же время, согласно данным венгерского оператора ГТС FGSZ, 3 октября транзит газа через Украину в Венгрию в пункте «Берегово» отсутствует. Данных «Оператора ГТС Украины» 3 октября еще нет.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины. 27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

2 октября депутат Верховной рады Илья Кива от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что потеря транзита газа в Венгрию из-за ее долгосрочного контракта с «Газпромом» может привести к развалу Украины. По его словам, это произошло из-за «бездумной преступной» экономической и политической позиции власти.

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