Головин забил гол за «Монако» в матче чемпионата Франции по футболу

В матче чемпионата Франции по футболу против «Бордо» голом отличился полузащитник «Монако» Александр Головин. Об этом сообщает «РИА Новости».

Встреча прошла в рамках девятого тура Лиги 1. На 48-й минуте россиянин воспользовался передачей Виссама Бен-Йеддера и элегантно в одно касание перекинул мяч через вратаря соперника.

Помимо этого на 35-й минуте Головин отметился голевой передачей. После его навеса со штрафного счет в матче открыл Орельен Тчуамени.

Еще один гол на 70-й минуте с пенальти забил Бен-Йеддер.

По итогам встречи «Монако» разгромил «Бордо» со счетом 3:0.

Ранее 3 октября сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов пропустит тренировочный сбор национальной команды по футболу перед матчами отбора на чемпионат мира – 2022 со Словакией (Казань, 8 октября) и Словенией (Марибор, 11 октября). 32-летний футболист получил травму в расположении клуба и не принял участие в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.

2 октября мадридская команда «Атлетико» одержала победу над каталонской «Барселоной» в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Игра прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершившись со счетом 2:0.

Ранее в этот же день бывший игрок ЦСКА и сборной России по футболу Сергей Игнашевич был назначен главным тренером калининградской «Балтики». Специалист подписал контракт с клубом до окончания текущего сезона.