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Талибы оцепили район у места взрыва в Кабуле

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Представители радикального движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в России) 3 октября оцепили район у места прогремевшего около мечети Идгах в Кабуле взрыва.

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По данным местных СМИ, движение в районе затруднено, сотни машин не могут проехать, создавая большую пробку.

Ситуацию контролируют талибы, они оттесняют прохожих и автомобилистов, чтобы освободить проезд для машин скорой помощи и полицейских, которые стягиваются к месту происшествия.

В районе слышны крики раненых и сирены.

Ранее в этот день стало известно, что в результате взрыва по меньшей мере 12 человек погибли и 32 пострадали.

В мечети в момент взрыва проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя пришедшего к власти движения «Талибан». После началась перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство в Хорасане» — ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ).

26 августа в Кабуле прозвучали несколько взрывов. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщали о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Бывший президент Афганистан Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

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