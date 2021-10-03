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Проценко заявил, что коронавирус никогда не оправдывает прогнозы врачей

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Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией не поддается никаким прогнозам. Об этом 3 октября заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

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«COVID все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 25 769 случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии на сегодняшний день в России выявлено 7 586 536 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее, 1 октября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что власти не планируют вводить локдаун. Она подчеркнула также, что в регионах достаточно вакцин от коронавируса.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что нынешняя ситуация с пандемией отличается от положения дел прошлой весны. Вместе с тем он заявил, что пока динамика с распространением коронавирусной инфекции плохая и вызывает беспокойство.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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