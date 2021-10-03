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Диетолог назвала нежелательные для людей старше 45 лет продукты

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Некоторые продукты могут привести к развитию во взрослом организме опасных заболеваний. Об этом 3 октября заявила врач-диетолог Анна Петрова.

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В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала, что в первую очередь людям старше 45 лет нужно отказаться от сладкой выпечки, поскольку в этом возрасте мучное имеет крайне пагубное воздействие на организм. У таких продуктов высокий гликемический индекс, большое количество трансжиров и сахара. Их потребление негативно сказывается на коже, вызывает отечность, замедляет умственную деятельность и портит фигуру.

«Если вы сластена и жить не можете без сладкого, тогда следует найти альтернативы вредным яствам, которых сегодня много, — это торты без сахара, диетические десерты на фруктовой или овощной основе, запеканки, наконец-то мучное можно заменить на сухофрукты, но переедать их тоже не стоит, ведь они калорийные»,— сказала диетолог.

Помимо прочего, людям старшего возраста следует исключить из рациона сахар и его производные — шоколад, конфеты, мармелад, поскольку эти продуты ведут к развитию атеросклероза, сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца, болезни Альцгеймера.

Врач посоветовала заменить шоколад на финики, чернослив, бананы, яблоки. Можно употреблять темный шоколад.

Также людям старше 45 противопоказаны консервы, алкогольные напитки и любые виды переработанного мяса — колбасы, бекон, сосиски.

Ранее, 1 октября, врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что пожилым людям следует отказаться от покупных полуфабрикатов, в которых содержится множество добавок и усилителей вкуса. Врач объяснила, что в силу замедления метаболизма, наличия лишнего веса и заболеваний сердца пожилым людям стоит ограничить готовые полуфабрикаты в своем рационе или полностью от них отказаться. Кроме того, нужно ограничить потребление красного мяса, указала диетолог.

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