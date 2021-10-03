Художник Иван Лубенников скончался на 71-м году жизни

Народный художник РФ, профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова Иван Лубенников скончался в возрасте 70 лет, сообщили 3 октября в Липецком отделении Союза художников России в своей группе «ВКонтакте».

«Светлая память большому художнику!» — говорится в сообщении.

Кроме того, в Союзе художников выразили соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Иван Лубенников также был известен как активист и педагог, являлся профессором кафедры живописи и композиции МГАХИ им. В.И. Сурикова, был председателем секции монументально-декоративного искусства Московского союза художников и членом комиссии по монументальному искусству Союза художников России.