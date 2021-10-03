Продюсер Галоян объяснил запрет на исполнение песен группы «Тату»

Один из авторов песен российской поп-группы «Тату» продюсер Сергей Галоян в беседе с телеканалом РЕН ТВ рассказал об инциденте, в результате которого он решил запретить использование песен его авторства бывшим вокалисткам коллектива Елене Катиной и Юлии Волковой.

По его словам, в 2019 году он вместе с сопродюсером проекта и соавтором всех главных песен Еленой Кипер задумался над созданием трибьюта группы «Тату».

«Группа на тот момент не существовала в районе пяти-семи лет. Творчество этой группы продолжало жить, много и российских, и западных артистов сделали перепевки этих песен, и мы решили, почему бы нам не собрать всех этих артистов и не устроить такой концерт в честь группы и в честь творчества группы», — поделился воспоминаниями Галоян.

Он уточнил, что вернуться к этой идее пришлось только в 2021 году, так как в 2020-м помешали ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Однако когда Галоян и Кипер позвонили Елене Катиной и Юлии Волковой, чтобы пригласить их принять участие в трибьюте, они встретили негативную реакцию певиц. По словам продюсера, переговоры с Катиной по телефону прошли успешно, но в интернете она иначе прокомментировала предложение.

«Она ни с того ни с сего начала говорить, что с ней не договорились, что трибьют незаконный, что она против всего этого, что нужно со всеми договариваться. Мы, конечно, были вообще в шоке и не поняли, что происходит. При этом у нас набрался пул из 25 артистов, которые с удовольствием приняли участие в создании материала», — отметил автор песен группы.

Также Катина и Волкова вместе с менеджером начали звонить артистам и отговаривать от участия, а также угрожать судами и проверками, хотя и не имели прав на песни, сообщил Галоян.

«Права на песни находятся у авторов — у меня, Валерия Полиенко, Елены Кипер. Они никакого юридического права звонить нашим контрагентам и партнерам не имели», — подчеркнул продюсер.

Еще тогда он предупредил Катину, что запретит исполнять написанные им песни, если ее менеджер не прекратит эти действия, но артистка не ответила.

Накануне Катина объявила о воссоединении группы весной 2022 года. Певица добавила, что выступит со второй солисткой Юлией Волковой. Кроме того, артистка анонсировала выход сериала о «Тату» с участием обеих участниц группы на одной из стриминговых площадок.

Российская музыкальная поп-группа, состоявшая из двух певиц Елены Катиной и Юлии Волковой, была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. На протяжении карьеры их синглы — как англо-, так и русскоязычные — возглавляли хит-парады в России, Австралии, Великобритании, Германии, США и других странах.