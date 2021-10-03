Прямой эфир
Туризм
Катар включил «Спутник V» в список разрешенных для въезда вакцин
Мир
В результате взрыва в Кабуле погибли не менее восьми человек
Общество
СК установил маршрут подозреваемого в убийстве студенток в Гае
Общество
Проценко заявил об обмане прогнозов врачей в ситуации с COVID-19
Происшествия
В ДТП с четырьмя автомобилями в Воронеже пострадали женщина с ребенком
Мир
В Грузии предъявили обвинение хозяину квартиры, где скрывался Саакашвили
Спорт
Ионов не сыграет за сборную России в матчах со Словакией и Словенией
Общество
Художник Иван Лубенников скончался на 71-м году жизни
Мир
В США рассказали о закате Европы

Продюсер Галоян объяснил запрет на исполнение песен группы «Тату»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из авторов песен российской поп-группы «Тату» продюсер Сергей Галоян в беседе с телеканалом РЕН ТВ рассказал об инциденте, в результате которого он решил запретить использование песен его авторства бывшим вокалисткам коллектива Елене Катиной и Юлии Волковой.

Диско-шанс: ABBA возродились, Дрейк разродился
Главные музыкальные новинки недели

По его словам, в 2019 году он вместе с сопродюсером проекта и соавтором всех главных песен Еленой Кипер задумался над созданием трибьюта группы «Тату».

«Группа на тот момент не существовала в районе пяти-семи лет. Творчество этой группы продолжало жить, много и российских, и западных артистов сделали перепевки этих песен, и мы решили, почему бы нам не собрать всех этих артистов и не устроить такой концерт в честь группы и в честь творчества группы», — поделился воспоминаниями Галоян.

Он уточнил, что вернуться к этой идее пришлось только в 2021 году, так как в 2020-м помешали ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Однако когда Галоян и Кипер позвонили Елене Катиной и Юлии Волковой, чтобы пригласить их принять участие в трибьюте, они встретили негативную реакцию певиц. По словам продюсера, переговоры с Катиной по телефону прошли успешно, но в интернете она иначе прокомментировала предложение.

«Она ни с того ни с сего начала говорить, что с ней не договорились, что трибьют незаконный, что она против всего этого, что нужно со всеми договариваться. Мы, конечно, были вообще в шоке и не поняли, что происходит. При этом у нас набрался пул из 25 артистов, которые с удовольствием приняли участие в создании материала», — отметил автор песен группы.

Также Катина и Волкова вместе с менеджером начали звонить артистам и отговаривать от участия, а также угрожать судами и проверками, хотя и не имели прав на песни, сообщил Галоян.

«Права на песни находятся у авторов — у меня, Валерия Полиенко, Елены Кипер. Они никакого юридического права звонить нашим контрагентам и партнерам не имели», — подчеркнул продюсер.

Еще тогда он предупредил Катину, что запретит исполнять написанные им песни, если ее менеджер не прекратит эти действия, но артистка не ответила.

Накануне Катина объявила о воссоединении группы весной 2022 года. Певица добавила, что выступит со второй солисткой Юлией Волковой. Кроме того, артистка анонсировала выход сериала о «Тату» с участием обеих участниц группы на одной из стриминговых площадок.

Российская музыкальная поп-группа, состоявшая из двух певиц Елены Катиной и Юлии Волковой, была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. На протяжении карьеры их синглы — как англо-, так и русскоязычные — возглавляли хит-парады в России, Австралии, Великобритании, Германии, США и других странах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021