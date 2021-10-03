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Захарова прокомментировала слова Зеленского о «наглой» политике Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о «наглой» политике страны на мировой арене, решил наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу. Об этом 3 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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2 октября Зеленский сказал, что мировая политика страны «наглая» и она помогает Украине делать большие шаги в области международного сотрудничества. По его словам, без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не увидит шагов Украины вперед. Кроме того, украинский лидер заявил, что у страны нет времени ждать, пока их примут в Евросоюз (ЕС).

«Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции , модернизировать страну. Вот и решили действовать по-голохвастовски — наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, никаких шагов вперед Украина не делает. Вместо этого страна делает сто шагов назад, но «не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло», указала Захарова.

Ранее, 2 октября, Зеленский оценил свою работу за время правления страной на 7–8 баллов из 12 возможных. При этом работу президентской фракции «Слуга народа» он оценил на 3 с плюсом по пятибалльной шкале.

12 сентября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на форуме YES Brainstorming заявил, что Запад прикрывается темой проблем с реформами на Украине, чтобы не признавать неготовность говорить о членстве страны в ЕС. По его словам, сегодняшние отношения между Киевом и Брюсселем представляют «стратегическую неопределенность».

4 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский за 2,5 года у власти не понял, как управлять страной. Он указал на отсутствие у действующего президента достаточных знаний.

1 июня в офисе украинского президента создали структурное подразделение по интеграции страны в Евросоюз и НАТО. Указывалось, что одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.

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