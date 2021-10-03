В раде прокомментировали слова Зеленского о «наглой» политике Украины

«Наглая» политика президента Украины Владимира Зеленского привела к тому, что страна оказалась в изоляции. Такое мнение в воскресенье, 3 октября, высказал депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в своем Telegram-канале.

Речь идет об оценке, данной самим Зеленским, который накануне на встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» заявил, что мировая политика страны «наглая» и она помогает Украине делать большие шаги в области международного сотрудничества.

«Зеленский на «утреннике» своей партии «Слуга народа» заявил, что гордится «наглой» внешней политикой Украины сегодня, говоря об этом как о достижении. Но, к сожалению, он не сказал, к чему она — «наглая» политика — привела и приведет в будущем и так уже нищую, разграбленную страну-колонию с уничтоженной экономикой и раздираемую внутренними конфликтами. Как минимум к всеобщей изоляции и бойкоту тех, кто просто не собирается терпеть хамства от неучей и аферистов, руководящих колонией», — написал Кива.

По его мнению, Украина достигла точки невозврата.

«С президентом Зеленским Украина прошла точку невозврата и сейчас находится в состоянии окончательного самоуничтожения и развала», — сказал парламентарий.

Однако Кива допустил, что в будущем ситуация может измениться.

«Всё, что происходит, от Бога, иногда нужно умереть, чтоб возродиться», — добавил депутат.

23 сентября Зеленский на 76-й сессии Генассамблеи ООН раскритиковал организацию и сравнил ее деятельность с «супергероем на пенсии, который забыл, на что способен», и призвал к переменам и обновлению. Он перечислил достижения организации и напомнил, что ради этого стоит попробовать «реанимировать» ООН и сделать ее способной решать проблемы современности. А начать перемены стоит с устава.

Журналист Питер Дикинсон после этого в блоге UkraineAlert на сайте Атлантического совета высказал мнение, что президент Украины может потерять доверие Запада после своих резких заявлений. По его словам, украинский лидер набросился на организацию в «характерной для него манере».

Как отметил Дикинсон, Зеленский демонстрирует воинственную позицию и всё громче критикует страны. Так, напомнил автор статьи, до этого украинский лидер при помощи жестких формулировок уже выражал недовольство действиями Запада по вопросам евроатлантической интеграции.