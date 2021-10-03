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СК установил маршрут подозреваемого в убийстве студенток в Гае
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СК установил маршрут подозреваемого в убийстве студенток в Гае

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Следственный комитет установил маршрут подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщили на сайте СК РФ по Оренбургской области.

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«Так, следователями и криминалистами установлена одежда, в которой находился Лазарев в момент совершения преступления, по которой произведена молекулярно-генетическая экспертиза, установлен также маршрут следования разыскиваемого, расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сотрудники МВД установили личность подозреваемого в убийстве студенток. Им оказался 30-летний Александр Лазарев, ранее судимый за убийство директора одного из баров в Орске.

30 сентября после тушения пожара в доме в городе Гай обнаружили тела двух убитых девушек. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с аналогичными травмами — колото-резаными ранами.

Старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов рассказал, что убитым было 17, 18 и 19 лет. Они были студентками местного медицинского колледжа и вместе снимали квартиру. Сообщалось, что девушки были уроженками Башкирии.

Следственный комитет возбудил по факту преступления уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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