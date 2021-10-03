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Главный тренер ХК «Металлург» сдал положительный тест на COVID-19

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Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Илья Воробьев сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба клуба.

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«Илья Петрович вакцинирован от COVID-19, симптомы болезни отсутствуют, самочувствие нормальное. Тем не менее он не сможет присутствовать на тренерском мостике в матче против московского «Динамо». Руководить командой в сегодняшней игре будет Марк Френч»,— говорится в сообщении.

Как отмечается, главный тренер «Металлурга» находится на самоизоляции, он также сдал второй тест, чтобы исключить ложноположительные результаты.

Ранее в воскресенье вторая ракетка мира Арина Соболенко сообщила, что у нее выявили коронавирусную инфекцию. Таким образом, белорусская теннисистка не сможет сыграть на турнире серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдет 6–17 октября.

28 сентября экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал назначить главным тренером сборной России Алексея Жамнова. Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что решение заключить контракт с Жамновым было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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