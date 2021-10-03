МВД Грузии сообщило о предотвращении сотен инцидентов на выборах

По фактам произошедших во время состоявшихся 2 октября выборов в органы местного самоуправления инцидентов в Грузии возбуждено 16 уголовных дел, правоохранители отреагировали на сотни инцидентов. Об этом 3 октября рассказала директор департамента стратегических коммуникаций МВД страны Кетеван Ковзиашвили.

Как сообщает грузинский телеканала 1tv со ссылкой на слова Ковзиашвили, уголовные дела были возбуждены по нескольким статьям, связанным с физическим противостоянием и насилием. Также были начаты расследования по фактам воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

«Административная полиция арестовала семь человек по всей стране за неподчинение законному запросу полиции и хулиганство», — рассказала Ковзиашвили.

По ее словам, в день голосования правоохранительные службы отреагировали примерно на 200 инцидентов в районе избирательных участков.

2 октября в Грузии завершилось голосование на выборах в местные органы власти. Жители республики избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси.

Ранее, в воскресенье, ЦИК Грузии опубликовал предварительные результаты местных выборов. Так, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе лидировал на выборах градоначальника грузинской столицы с 45,5% голосов.

После подсчета 38,63% бюллетеней также стало известно, что правящая партия «Грузинская мечта» лидирует с 48,56% голосов на местных выборах. За оппозиционный блок «Национальное движение», основанный экс-президентом Михаилом Саакашвили, проголосовал 31,23% избирателей.

1 октября Саакашвили задержали после его возвращения в страну. Политика поместили в тюрьму города Рустави. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны.

Перед своим приездом он опубликовал обращение к гражданам Грузии, в котором призвал их пойти на муниципальные выборы. По его словам, он вернулся только ради народа.