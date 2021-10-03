Зеленский предложил допросить Порошенко по делу о задержании россиян в Минске

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, по делу о задержании в июле 2020 года в Белоруссии 33 россиян необходимо допросить экс-президента страны Петра Порошенко.

Отвечая на брифинге на соответствующий вопрос, Зеленский в шутку назвал Порошенко гетманом, как это делают сторонники бывшего президента.

«Мне кажется, собственник вашего канала, гетман Порошенко, говорил, что принимал участие в этой операции. Мне кажется, что его надо допросить, — он же принимал», — цитирует президента «РИА Новости».

Кроме того, Зеленский назвал эту ситуацию «российской операцией» и добавил, что сам он «в принципе в российских операциях участия не принимает».

В сентябре телекомпания CNN со ссылкой на свои источники утверждала, что США консультационно и финансово поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Комментируя публикацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие следы имеются. Позднее информацию американского телеканала подтвердила ФСБ России.

Власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян 29 июля 2020 года. В Следственном комитете страны отмечали, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным местных спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Президентские выборы прошли в стране 9 августа 2020 года.

Позднее Дмитрий Песков заявил, что с высокой долей уверенности можно утверждать, что задержанные в Белоруссии россияне — сотрудники ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что задержанные не вмешивались и не вмешиваются во внутренние дела Белоруссии.

Украина требовала выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за преступления, которые, по мнению Киева, якобы были совершены ими в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, девять из которых имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных и направил запросы о выдаче 28 из них.

14 августа Генпрокуратура РФ сообщила о возвращении в Россию 32 из 33 задержанных ранее в Белоруссии российских граждан. Последний задержанный в Минске гражданин России, который также имеет белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.