Соседка рассказала о подозреваемом в убийстве студенток под Оренбургом

Мужчина, подозреваемый в убийстве трех студенток в городе Гай, освободился из тюрьмы около полугода назад. Об этом 3 октября рассказала РЕН ТВ его соседка.

Женщина сообщила, что в начале лета мужчина сменил адрес, переехав к возлюбленной.

«А потом он переехал с женой, или кто там, с ребенком, девочкой», — сказала она.

Ранее, в воскресенье, сотрудники МВД установили личность подозреваемого в убийстве студенток. Лазарев А. 1991 года рождения является уроженцем города Орска Оренбургской области. Полиция также попросила помощи общественности в установлении его местонахождения.

30 сентября после тушения пожара в доме в городе Гай обнаружили тела двух убитых девушек. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с аналогичными травмами — колото-резаными ранами.

Старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов рассказал, что девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они были студентками местного медицинского колледжа и вместе снимали квартиру. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова сообщила, что убитые были уроженками Башкирии.

Следственный комитет возбудил по факту преступления уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Ход расследования уголовного дела взяла под контроль прокуратура Оренбургской области. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали прокурор области Руслан Медведев и гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов.