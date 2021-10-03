Автор песен «Тату» запретил Елене Катиной исполнять его песни

Один из авторов песен российской поп-группы «Тату» Сергей Галоян в воскресенье, 3 октября, заявил о том, что не дает согласие на исполнение его музыкальных произведений бывшей участнице коллектива Елене Катиной.

Днем ранее она объявила о воссоединении группы весной 2022 года. Катина добавила, что выступит со второй солисткой Юлией Волковой. Кроме того, артистка анонсировала выход сериала о «Тату» с участием обеих участниц группы на одной из стриминговых площадок.

Сергей Галоян ответил на это заявление запретом на использование песен его авторства.

«Ребят, никакого «трибьюта» 2022 не будет, я не давал разрешение и не собираюсь. Лена Катина, умей договариваться со всеми сторонами», — написал он на своей странице в Instagram.

Кроме того, Галоян опубликовал текст уведомления, по которому он со 2 октября 2022 года запрещает Елене Катиной исполнять «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Полчаса» и ряд других песен «Тату».

Музыкальный продюсер Елена Кипер в свою очередь отметила, что понимает такое решение автора песен.

«Сергей Галоян разозлился, и я его понимаю. На использование наших песен и Лене Катиной, и организаторам камбека придется получать разрешение у нас. Без нас ни «Нас не догонят», никаких других треков не исполнить», — написала она в Instagram.

Российская музыкальная поп-группа, состоявшая из двух певиц Елены Катиной и Юлии Волковой, была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. На протяжении карьеры их синглы — как англо-, так и русскоязычные — возглавляли хит-парады в России, Австралии, Великобритании, Германии, США и других странах.

Ранее, 3 сентября, сообщалось, что шведская музыкальная группа ABBA воссоединилась через 40 лет после выхода последнего студийного альбома, анонсировав концерт своих голограмм и новый лонгплей — 10 песен.