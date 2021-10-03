Зеленский заявил, что не знал об отъезде Саакашвили в Грузию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 3 октября, что не знал о поездке в Грузию бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

«Я <...> должен думать о нем (Саакашвили. — Ред.) как о гражданине Украины. А почему он так сделал… Ну, есть там местные выборы, наверное, он думал, что это такой политический шаг… Заранее, до этого, я не знал об этом решении. Считаю, что это неправильно, все-таки он в государственной власти находится, и это неправильно, но нужно понять все детали и все риски»,— сказал он на пресс-конференции в Трускавце Львовской области.

Кроме того, украинский президент отметил, что постоянно занимается возвращением граждан Украины, используя все имеющиеся возможности. По его словам, он также лично займется возвращением Саакашвили.

Зеленский уточнил, что к работе будут подключены МИД, посольство Украины в Грузии, грузинский посол в Киеве и правительства двух стран, пишет «Газета.ру».

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после возвращения в Грузию. Его поместили в тюрьму города Рустави. В отношении политика возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Саакашвили в знак протеста объявил голодовку.

Украинский президент заявил, что держит ситуацию с задержанием Саакашвили на личном контроле. Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия предоставит украинским властям все детали задержания бывшего президента.