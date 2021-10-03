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Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления яблок

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала 3 октября о том, кому нельзя есть яблоки в большом количестве и почему.

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«Свежие яблоки содержат много органических кислот, они ускоряют метаболизм... Дело в том, что, с одной стороны, кислоты полезны, с другой стороны, они могут вызвать неприятные ощущения у людей с повышенной кислотностью <...>. У кого есть повреждения желудочно-кишечного тракта, яблоки нужно есть с осторожностью, а некоторым вообще не есть — или только в запеченном виде», — сказала она в беседе с RT, отметив, что особую опасностью представляют кислые яблоки, съеденные натощак.

Тем не менее яблоки богаты витаминами. В них также содержится кверцетин — вещество, которое укрепляет сосуды и снимает воспаления. Кроме того, в яблоках есть клетчатка, которая может способствовать выведению излишек холестерина, токсинов, эндотоксинов, которые образуются в процессе метаболизма.

Диетолог также рассказала, что это низкокалорийный и полезный продукт, однако сладкие яблоки нужно есть с осторожностью диабетикам с высоким уровнем глюкозы в крови.

Кроме того, как сообщила врач, яблоки можно замораживать. В замороженных продуктах, пояснила она, сохраняется большое количество витаминов и микро- и макроэлементов.

Ранее, 19 августа, кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Риммарита» Римма Мойсенко рассказала, что дневная норма употребления в пищу яблок в конце лета — начале осени составляет до 300 г. В зимний и весенний периоды достаточно 100 г яблок, отметила она. По словам врача, чтобы не перегружать пищеварение, яблоки лучше есть в первой половине дня.

18 августа диетолог Евгения Рахманова сообщила, что яблоки противопоказаны при гастрите, язве желудка или кишечника. Она также отметила, что диабетикам разрешается употреблять не больше одного яблока в день, желательно зеленого.

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