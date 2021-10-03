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В Оренбуржье установлен подозреваемый в убийстве трех студенток

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Правоохранители в Оренбургской области установили личность человека, которого подозревают в тройном убийстве в Гае, сообщается 3 октября на сайте Следственного комитета РФ.

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Предполагается, что убийцей трех студенток мог быть Александр Лазарев 1991 года рождения. Мужчина ранее был судим и провел в тюрьме более девяти лет. В настоящий момент он вновь объявлен в розыск.

Следователям и криминалистам удалось установить одежду, в которой находился Лазарев в момент совершения преступления. По ней была произведена молекулярно-генетическая экспертиза, а вскоре был установлен маршрут следования разыскиваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Первоначально правоохранители заподозрили в совершении преступления 18-летнего молодого человека, который был близко знаком с одной из погибших. Позже стало известно, что у юноши есть алиби: в момент совершения убийства он находился в Уфе. Молодой человек самостоятельно связался со следователями после того, как узнал о случившемся. Его допросили для того, чтобы помочь в расследовании убийств.

Тела двух убитых девушек обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в доме в городе Гай. Во дворе дома было обнаружено тело третьей девушки с аналогичными травмами. На телах студенток обнаружили колото-резаные раны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Телеканал РЕН ТВ опубликовал имена погибших.

Следователи допросили более чем 100 свидетелей и назначили 14 экспертиз по делу об убийстве.

Убитые — студентки медицинского колледжа, они проживали вместе, были подругами детства. Девушкам 17, 18 и 19 лет. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что девушки были уроженками Башкирии. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших.

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