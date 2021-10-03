Реконструкцию битвы 1941 года покажут в Нижнем Новгороде

Фестиваль военно-исторической реконструкции проходит в Нижнем Новгороде. По данным НРО ВОД «Волонтеры Победы», желающих посетить его ждут в парке «Швейцария».

На фестивале организовали несколько интерактивных площадок. Для гостей открылась выставка вооружений и предметов Великой Отечественной войны, а также состоится историческая реконструкция, приуроченная к 80-летию битвы за Москву. Реконструкторы покажут эпизод боя 771-го Стрелкового полка и 137-й Горьковской стрелковой дивизии, который произошел в октябре 1941 года, передает ИА «НьюсНН».

Ранее в нижегородском парке «Швейцария» закончился сезон работы фонтанов. С 20 сентября проводят работы по консервации. На сроки закрытия сезона повлияла погода. Принято решение отключить оборудование и накрыть чаши фонтанов настилом.