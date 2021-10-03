Более половины барнаульцев недовольны общественным транспортом

Жители Барнаула выразили мнение о работе городского общественного транспорта. Опрос провела редакция altapress.ru.

Большинство респондентов (почти 55%) получили негативный опыт при пользовании автобусами, троллейбусами и трамваями. Еще 33% участников опроса оказались более лояльны, дав оценку «на троечку». Почти 5% опрошенных вообще не ездят на общественном транспорте. Они передвигаются по городу на своем автомобиле или на такси.

Напомним, в Барнауле на маршрутах не хватает автобусов. Это подтвердилось во время проверки, которую провела прокуратура после соответствующей публикации СМИ. Из 34 автобусов на линиях насчитали 23. Ведомство внесло представления в мэрию и перевозчикам. Ранее перевозчики попросили поднять цены на проезд с 1 ноября на 5 рублей.