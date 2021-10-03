На Украине связали потерю транзита газа с водной блокадой Крыма

Газовое соглашение между «Газпромом» и Венгрией лишит Киев возможности распоряжаться чужими ресурсами, транзит газа остановили точно так же, как Украина когда-то перекрыла Северо-Крымский канал. Об этом 2 октября заявил представитель комсомола Украины Александр Кононович.

Как заявил Кононович, когда транзит еще сохранялся, Киев мог «отбирать» российский газ у Венгрии, но теперь страну ждут дополнительные расходы, в частности на газовую инфраструктуру.

«Понимаете, чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берем, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течет река, мы взяли, черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли так же, как вы перекрыли в Крым воду»,— сказал он на YouTube-канале музыканта Тарика Незалежко.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины. 27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

2 октября депутат Верховной рады Илья Кива от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что потеря транзита газа в Венгрию из-за ее долгосрочного контракта с «Газпромом» может привести к развалу Украины. Он также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Арсений Яценюк должны быть привлечены к ответственности «за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство», поскольку способствовали потере транзита газа.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Россия частично разрешила проблему водоснабжения путем поиска новых источников и бурения скважин.

Как заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, главным организатором водной блокады является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко. По словам Фикса, Сенченко заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала, когда занимал должность врио главы администрации в 2014 году.

22 июля Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова. Предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.