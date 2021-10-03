Летевший из Москвы в Симферополь самолет вынужденно сел в Ростове-на-Дону

Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Симферополь, вынужденно сел в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщил информированный источник «Интерфакс».

«В результате неисправности левого двигателя самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines рейса Домодедово — Симферополь благополучно совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ростова-на-Дону «Платов», — отметил источник.

Отмечается, что на борту находятся 171 пассажир и шесть членов экипажа.

Ранее, 3 сентября, на борту вылетевшего из Москвы в Белгород пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 сработал сигнал датчика неисправности, после чего экипаж принял решение вернуться в воздушную гавань. Причиной инцидента, предположительно, стал отказ датчика системы управления воздушного судна. Позже самолет благополучно сел в аэропорту Шереметьево.