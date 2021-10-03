На Украине газ подорожал до рекордных $1447

Цена природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) достигла рекордных значений, приблизившись к уровню $1,5 тыс. за 1 тыс.куб. м.

Речь идет о ценах на газ для промышленности и бизнеса, закупающих голубое топливо крупными партиями. Для физических лиц, преимущественно использующих годовой тариф, фиксированная цена составляет $0,26 за 1 куб. м газа без стоимости доставки.

В свою очередь средневзвешенная цена газа с НДС на текущий октябрь составляет 28 654 гривны ($1074) за 1 тыс. куб. м, что в полтора раза превышает сентябрьский показатель.

2 октября бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что этой зимой страну ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления.

При этом в сентябре экс-министр высказал мнение, что таким образом страна расплачивается за выражения украинского лидера Владимира Зеленского о «грязном российском газе». По его словам, резкие высказывания Киева привели к тому, что Украина стала единственным европейским государством, отказавшимся от долгосрочного контракта на газ с Россией, и теперь вынуждена покупать его по рыночной цене.

30 сентября руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко назвал Киев газовым наркоманом и заявил, что Венгрия преподала хороший урок Украине, заключив контракт на поставку газа с Россией.

«Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Контракт сроком на 15 лет российский газовый холдинг и Будапешт заключили 27 сентября. Документ предусматривает поставку 4,5 млрд куб. м газа каждый год в обход украинской территории.

Договор между РФ и Венгрией спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения законодательству Европы в области энергетики.

При этом глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко отметил, что «Газпром» имеет право прекращать физический транзит природного газа через украинскую территорию, так как это предусмотрено действующим транзитным контрактом между Украиной и РФ.