Прямой эфир
Спорт
Вторая ракетка мира Арина Соболенко заболела COVID-19
Спорт
Россиянин впервые стал чемпионом мира по спидвею
Общество
В России за сутки выявили 25 769 случаев заболевания COVID-19
Мир
Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в формате тет-а-тет
Мир
Бывший владелец Adidas умер в возрасте 78 лет
Общество
В Воронежской области нашли пропавшего трехлетнего ребенка
Мир
Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днем германского единства
Мир
Посол РФ в Болгарии назвала виновника высылки российских дипломатов из Софии
Общество
МВД установило личность подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае

Посол РФ в Болгарии назвала виновника высылки российских дипломатов из Софии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За инициативой Софии по высылке российских дипломатов из страны стоят США. Об этом в воскресенье, 3 октября, заявил посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Дом без огня: почему президент Чехии не нашел «российского следа» во Врбетице
В Москве выступление политика назвали доказательством фабрикации обвинений в отношении РФ

«Думаю, что это не совсем самостоятельная, конечно, история Софии. Кто из «большого брата» стоит за этими высылками? Это, конечно, американцы, которые, видимо, поставили задачу выдавить Россию из всех сфер болгарской жизни, что, на мой взгляд, является весьма утопической целью, поскольку нас с Болгарией связывают такие мощные пласты истории, духовного родства, которые нельзя ни зачеркнуть, ни изменить», — сказала она «РИА Новости».

22 марта МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата после задержания шести сотрудников минобороны Болгарии и военной разведки страны по подозрению в шпионаже в пользу России.

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Софию прекратить участие в «охоте на ведьм», так как это наносит ущерб интересам самой Болгарии. Как уточнила Захарова, это не первая высылка дипломатов за последние полгода, которая вновь не подкреплена никакими доказательствами.

28 апреля сообщалось, что в Болгарии шестерых россиян подозревают в причастности к взрывам на военных складах страны, которые произошли в ноябре 2011 года в районе села Дольни Дол. В то же время никаких конкретных доказательств в причастности граждан РФ к произошедшему не приводилось.

В связи с выдвинутыми обвинениями МИД Болгарии 29 апреля объявил о грядущей высылке российского дипломата из страны, при этом попросил Россию оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.

26 мая МИД РФ объявил о высылке одного сотрудника посольства Болгарии в Москве в качестве ответной меры на действия Софии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021