Посол РФ в Болгарии назвала виновника высылки российских дипломатов из Софии

За инициативой Софии по высылке российских дипломатов из страны стоят США. Об этом в воскресенье, 3 октября, заявил посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

«Думаю, что это не совсем самостоятельная, конечно, история Софии. Кто из «большого брата» стоит за этими высылками? Это, конечно, американцы, которые, видимо, поставили задачу выдавить Россию из всех сфер болгарской жизни, что, на мой взгляд, является весьма утопической целью, поскольку нас с Болгарией связывают такие мощные пласты истории, духовного родства, которые нельзя ни зачеркнуть, ни изменить», — сказала она «РИА Новости».

22 марта МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата после задержания шести сотрудников минобороны Болгарии и военной разведки страны по подозрению в шпионаже в пользу России.

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Софию прекратить участие в «охоте на ведьм», так как это наносит ущерб интересам самой Болгарии. Как уточнила Захарова, это не первая высылка дипломатов за последние полгода, которая вновь не подкреплена никакими доказательствами.

28 апреля сообщалось, что в Болгарии шестерых россиян подозревают в причастности к взрывам на военных складах страны, которые произошли в ноябре 2011 года в районе села Дольни Дол. В то же время никаких конкретных доказательств в причастности граждан РФ к произошедшему не приводилось.

В связи с выдвинутыми обвинениями МИД Болгарии 29 апреля объявил о грядущей высылке российского дипломата из страны, при этом попросил Россию оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.

26 мая МИД РФ объявил о высылке одного сотрудника посольства Болгарии в Москве в качестве ответной меры на действия Софии.