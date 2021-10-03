Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днем германского единства

Президент России Владимир Путин в своей телеграмме канцлеру ФРГ Ангеле Меркель выразил уверенность в том, что интересам народов двух стран отвечало бы взаимодействие в решении ряда важных вопросов. Об этом 3 октября сообщается на сайте Кремля.

Также российский лидер поздравил Меркель и своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера с национальным праздником — Днем германского единства.

«Объединение Германии стало важным историческим событием, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами», — указал глава государства.

В связи с этим Путин обратил внимание на необходимость конструктивного сотрудничества в двусторонних вопросах и важных аспектов международной повестки дня.

27 сентября член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что победа на выборах в немецкий бундестаг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) внушает «осторожный оптимизм».

Он высказал надежду на то, что при обновленном составе бундестага Германия избавится от «русофобского заболевания». Парламентарий предположил, что социал-демократы не заинтересованы в «борьбе за демократию» в других странах, однако их партнеры по коалиции захотят запустить «антироссийскую дрезину».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этот же день отметил, что Москва с большим вниманием наблюдает за итогами выборов в бундестаг и рассчитывает на преемственность курса Берлина в двусторонних отношениях.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. После 16 лет у власти Ангела Меркель свою кандидатуру на выборы не выдвигала.

Согласно опубликованным данным, СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%, далее — Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5%, а на пятом — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

В ЦИК Германии уточнили, что в новом составе парламента будет 735 депутатов. Так, СДПГ займет 206 кресел, ХДС/ХСС — 196, а у партии «Зеленых» 118 мест. Занявшей четвертое место Свободной демократической партии (СвДП) досталось 92 кресла, «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет представлена 83 парламентариями. От «левых» в бундестаг вошли 39 человек. Ассоциация избирателей Южного Шлезвига (SSW) представлена одним депутатом.