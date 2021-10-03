Прямой эфир
Спорт
Вторая ракетка мира Арина Соболенко заболела COVID-19
Спорт
Россиянин впервые стал чемпионом мира по спидвею
Общество
В России за сутки выявили 25 769 случаев заболевания COVID-19
Мир
Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в формате тет-а-тет
Мир
Бывший владелец Adidas умер в возрасте 78 лет
Общество
В Воронежской области нашли пропавшего трехлетнего ребенка
Мир
Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днем германского единства
Мир
Посол РФ в Болгарии назвала виновника высылки российских дипломатов из Софии
Общество
МВД установило личность подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае

Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днем германского единства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в своей телеграмме канцлеру ФРГ Ангеле Меркель выразил уверенность в том, что интересам народов двух стран отвечало бы взаимодействие в решении ряда важных вопросов. Об этом 3 октября сообщается на сайте Кремля.

Не дай блок: партия Меркель может уйти в оппозицию
Чего ждать России от нового правительства ФРГ во главе с социал-демократами

Также российский лидер поздравил Меркель и своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера с национальным праздником — Днем германского единства.

«Объединение Германии стало важным историческим событием, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами», — указал глава государства.

В связи с этим Путин обратил внимание на необходимость конструктивного сотрудничества в двусторонних вопросах и важных аспектов международной повестки дня.

27 сентября член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что победа на выборах в немецкий бундестаг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) внушает «осторожный оптимизм».

Он высказал надежду на то, что при обновленном составе бундестага Германия избавится от «русофобского заболевания». Парламентарий предположил, что социал-демократы не заинтересованы в «борьбе за демократию» в других странах, однако их партнеры по коалиции захотят запустить «антироссийскую дрезину».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этот же день отметил, что Москва с большим вниманием наблюдает за итогами выборов в бундестаг и рассчитывает на преемственность курса Берлина в двусторонних отношениях.

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. После 16 лет у власти Ангела Меркель свою кандидатуру на выборы не выдвигала.

Согласно опубликованным данным, СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%, далее — Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5%, а на пятом — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

В ЦИК Германии уточнили, что в новом составе парламента будет 735 депутатов. Так, СДПГ займет 206 кресел, ХДС/ХСС — 196, а у партии «Зеленых» 118 мест. Занявшей четвертое место Свободной демократической партии (СвДП) досталось 92 кресла, «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет представлена 83 парламентариями. От «левых» в бундестаг вошли 39 человек. Ассоциация избирателей Южного Шлезвига (SSW) представлена одним депутатом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021