В Новосибирске школьники на перемене сломали позвоночник мальчику

В Новосибирске старшеклассники на перемене сломали позвоночник восьмилетнему ребенку. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в региональном СК.

Отмечается, что инцидент произошел в одной из школ Железнодорожного района города.

«В ходе мониторинга средств массовой информации <…> выявлена публикация о том, что в учебном заведении <…> старшеклассники причинили телесные повреждения восьмилетнему мальчику. По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц школы и выяснят обстоятельства произошедшего.

Как рассказала мама пострадавшего школьника kp.ru, ее сына избивали 20 минут.

Сразу после инцидента мальчик не рассказал, что с ним произошло, лишь позже пожаловался на боль в шее, голове и тошноту.

«А 24 сентября меня в школу вызвала завуч, и там я узнала от нее и от одноклассников ребенка, что моего сына гоняли по школе. Я отсмотрела видео с камер и увидела этот беспредел. Его били об стену, выворачивали ему руки, бросали на пол, таскали за волосы, пинали по попе, а еще затаскивали в кабинет и сильно ударили копчиком об порог», — рассказала мать школьника.

По словам женщины, мимо проходили учителя, но ребенку никто не помог.

Позже в больнице школьнику поставили предварительный диагноз — компрессионный перелом позвоночника.

Ранее, 21 апреля, во Владивостоке следователи начали проверку в одной из городских школ, где трое подростков избили сверстника, сломав тому скулу. Известно, что все участники конфликта учатся в одной школе. После избиения семиклассник попал в больницу. Врачи диагностировали у него перелом скуловой кости. В правоохранительные органы обратилась мать потерпевшего.