Прямой эфир
Спорт
Вторая ракетка мира Арина Соболенко заболела COVID-19
Спорт
Россиянин впервые стал чемпионом мира по спидвею
Общество
В России за сутки выявили 25 769 случаев заболевания COVID-19
Мир
Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в формате тет-а-тет
Мир
Бывший владелец Adidas умер в возрасте 78 лет
Общество
В Воронежской области нашли пропавшего трехлетнего ребенка
Мир
Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с Днем германского единства
Мир
Посол РФ в Болгарии назвала виновника высылки российских дипломатов из Софии
Общество
МВД установило личность подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае

В Новосибирске школьники на перемене сломали позвоночник мальчику

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирске старшеклассники на перемене сломали позвоночник восьмилетнему ребенку. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в региональном СК.

Зеленый криминалитет: почему в России растет подростковая преступность
О проблемах в профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними, заявили в правоохранительных органах

Отмечается, что инцидент произошел в одной из школ Железнодорожного района города.

«В ходе мониторинга средств массовой информации <…> выявлена публикация о том, что в учебном заведении <…> старшеклассники причинили телесные повреждения восьмилетнему мальчику. По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц школы и выяснят обстоятельства произошедшего.

Как рассказала мама пострадавшего школьника kp.ru, ее сына избивали 20 минут.

Сразу после инцидента мальчик не рассказал, что с ним произошло, лишь позже пожаловался на боль в шее, голове и тошноту.

«А 24 сентября меня в школу вызвала завуч, и там я узнала от нее и от одноклассников ребенка, что моего сына гоняли по школе. Я отсмотрела видео с камер и увидела этот беспредел. Его били об стену, выворачивали ему руки, бросали на пол, таскали за волосы, пинали по попе, а еще затаскивали в кабинет и сильно ударили копчиком об порог», — рассказала мать школьника.

По словам женщины, мимо проходили учителя, но ребенку никто не помог.

Позже в больнице школьнику поставили предварительный диагноз — компрессионный перелом позвоночника.

Ранее, 21 апреля, во Владивостоке следователи начали проверку в одной из городских школ, где трое подростков избили сверстника, сломав тому скулу. Известно, что все участники конфликта учатся в одной школе. После избиения семиклассник попал в больницу. Врачи диагностировали у него перелом скуловой кости. В правоохранительные органы обратилась мать потерпевшего.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021