Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке

Ряд российских банков начинает поднимать ставки по ипотеке. Об этом свидетельствуют результаты опроса кредитных организаций, проведенного «РИА Новости».

Отмечается, что Сбербанк уже поднял ипотечную ставку с 1 октября.

Поменял условия выдачи ипотеки и Совкомбанк. Теперь по программе покупки недвижимости в новостройке ставка поднялась с 8,49 до 8,75%, рассказал управляющий директор организации Артем Языков.

Помимо этого и ряд других банков тоже планирует изменить условия выдачи ипотечных кредитов.

«Из-за повышения ключевой ставки Абсолют Банк в начале октября планирует незначительное увеличение ставок по базовым ипотечным программам на 0,25 п.п. Ставки по программам «Семейная ипотека» и «Военная ипотека» останутся без изменений», — рассказал зампред правления кредитной организации Антон Павлов.

Отмечается, что в октябре ожидается повышение ставок и у банка «Зенит».

Однако некоторые кредитные организации заявили, что менять условия ипотеки не будут. Об этом сообщили в Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и ВТБ.

Кроме того, в банке «Дом.РФ» отметили, что провели снижение ставки по некоторым программам.

С 1 октября Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке. Так, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке увеличилась на 0,4 п.п., достигнув 8,4% годовых. При этом минимальная ставка по ипотеке для молодых семей на жилье на вторичном рынке приравнивается к 8,1%. До этого подобный показатель был 7,7%.

Ранее, 22 сентября, Росреестр сообщил, что с начала года в Москве оформили 82 673 ипотечных кредита, что стало абсолютным рекордом первых восьми месяцев за все предыдущие годы. По словам адвоката АО «БОН Инвестиции» Михаила Игнатьева, это объясняется тем, что большая часть года прошла под знаком льготной ипотеки «для всех» под 6,5% годовых на новостройки, которая перезапустилась с 1 июля, но в другом формате.