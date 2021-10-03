Штормовое предупреждение объявили в Тихом океане и Беринговом море

Штормовое предупреждение объявлено в Тихом океане и Беринговом море из-за надвигающихся волн высотой до 10 м. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщили в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю.

«По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 октября 2021 года в акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение», — говорится в сообщении.

Так, в ночь на 4 октября в акватории Тихого океана и Берингова моря ожидаются волны высотой 8–10 м. Отмечается, что явление сохранится до конца суток.

«В соответствии с прогнозом силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации», — отметили в МЧС.

Ранее опасное волнение высотой до 9 м ожидалось в акватории Тихого океана и Берингова моря 9 февраля. Явление распространилось на Алеутский муниципальный округ, Усть-Камчатский, Карагинский, Олюторский муниципальные районы.