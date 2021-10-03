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ЦИК Грузии опубликовала предварительные результаты выборов мэров

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В пяти самоуправляемых городах Грузии ни один из кандидатов не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 октября данные ЦИК Грузии.

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Так, в Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Поти может состояться второй тур выборов мэров. Для победы необходимо набрать не менее 50% голосов.

«После подсчета данных с 41,61% участков в Тбилиси Каха Каладзе (действующий мэр от правящей партии «Грузинская мечта») набирает 45,5%, Ника Мелия (кандидат от «Единого национального движения». — Ред.) 34,13%. В Рустави после подсчета данных с 47,73% участков кандидат от «Грузинской мечты» Нино Лацабидзе набирает 44,34% голосов, кандидат от ЕНД Давид Киркитадзе — 44,53%», — сказано на сайте ЦИК.

В Батуми кандидат от «Грузинской мечты» Арчил Чиковани набрал 41,49%, а от ЕНД Георгий Киртадзе 42,34% голосов после подсчета данных с 32% участков, отметили в комиссии.

Ранее в этот день ЦИК Грузии опубликовал предварительные результаты местных выборов. Так, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе лидировал на выборах градоначальника грузинской столицы с 45,5% голосов.

2 октября в Грузии завершилось голосование на выборах в местные органы власти. Жители республики избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси.

Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе — пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов — 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.

1 октября в Тбилиси задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после его возвращения в страну. Его поместили в тюрьму города Рустави. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Политик в знак протеста объявил голодовку.

Бывший глава государства написал в тюрьме письмо, адресованное гражданам Грузии, в котором призвал их не бояться и идти на муниципальные выборы. По его словам, свобода страны зависит от активности людей.

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