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Вторая ракетка мира Арина Соболенко заболела COVID-19

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Вторая ракетка мира Арина Соболенко сообщила в воскресенье, 3 октября, что у нее выявили коронавирусную инфекцию.

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Таким образом, белорусская теннисистка не сможет сыграть на турнире серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдет 6–17 октября.

«К сожалению, в Индиан-Уэллс я сдала положительный тест и не смогу выступить. Отправилась в изоляцию, где буду находиться, пока врачи не разрешат выйти», — написала она в своем Instagram.

Соболенко поделилась с подписчиками, что чувствует себя нормально, однако очень расстроена из-за пропуска такого важного турнира.

При этом, как пишет «Спорт-Экспресс», спортсменка уже квалифицировалась на итоговый турнир WTA.

23-летняя Арина Соболенко в настоящее время занимает вторую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 10 побед на турнирах WTA.

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