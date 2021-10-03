Россиянин впервые стал чемпионом мира по спидвею

Российский гонщик из Приморья Артем Лагута победил в общем зачете чемпионате мира по спидвею. Об этом 3 октября публикацию в своем Instagram-аккаунте разместил сам Лагута. Он стал первым россиянином, победившем в этом виде спорта.

Сезон соревнований из 11 этапов начался в июле и проходил в Праге, Вроцлаве, Люблине, Тольятти, Войенсе, два последних этапа — в городе Торунь.

1 октября Лагута стал победителем в Торуне и занял четвертое место в заключительный день. В общей сложности спортсмен выиграл пять этапов в сезоне, на его счету также два вторых места и одно третье.

The moment Artem Laguta made history 👏🏆 pic.twitter.com/uSiDremtWI — Speedway GP (@SpeedwayGP) October 2, 2021

В финальной таблице второе место занял поляк Бартош Змарзлик.

Спидвей представляет собой гонки на мотоциклах по трассе в виде овала длиной от 260 до 400 м. В 1936 году состоялся первый чемпионат мира.

3 октября российский боксер Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы по боксу, выступая в весе до 66,68 кг. Поединок состоялся в Лондоне. Аванесян победил британца Лайама Тэйлора техническим нокаутом. Спортсмен защитил пояс, который завоевал впервые в марте 2019 года, в четвертый раз.