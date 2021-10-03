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Эксперт назвал потерю обоняния неосновным симптомом COVID-19

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Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКом Андрей Исаев сообщил в беседе с ТАСС, что при заболевании коронавирусом человек теряет обоняние лишь на 10-й день. Иными словами, временная неспособность чувствовать запахи не является основным симптомом инфекции, а в случае со штаммами это проявление болезни и вовсе может обойти пациента стороной.

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«Если говорить о штаммах «Дельта» и «Дельта плюс», количество пациентов, у которых не наблюдается этот симптом [потеря обоняния], пропорционально увеличилось в сравнении с уханьским вариантом вируса», — рассказал Исаев 3 октября.

По его словам, в 2020 году обоняние у пациентов не пропадало в 20% случаев, сейчас же этот процент увеличился.

Эксперт добавил, что по первым признакам заболевания дифференцировать грипп и коронавирус очень сложно.

«В текущей ситуации, учитывая риски, при первых же симптомах я рекомендую пациентам проводить ПЦР-диагностику. Это единственный точный метод, который позволяет определить, заражен ли человек COVID-19», — посоветовал основатель ДНКом.

Он напомнил, что в стране и в мире были зафиксированы повторные случаи заболевания COVID-19, и в некоторых случаях вторичное или третичное заражение переносится тяжелее.

Ранее в тот же день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что у новой коронавирусной инфекции нет специфических симптомов, которые бы позволили однозначно отличить заболевание от других инфекций, в частности от гриппа.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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