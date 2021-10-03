Каха Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси с 45,5%

Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе лидирует на выборах градоначальника грузинской столицы с 45,5% голосов. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 октября данные ЦИК Грузии после подсчета голосов с 41,61% участков.

При этом за оппозиционера Нику Мелию проголосовали 34,13% избирателей. На третьем месте идет экс-премьер Грузии Георгий Гахария с 8,97% голосов. Остальные кандидаты набрали меньше 3%.

Пока ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, поэтому может быть назначен второй тур выборов.

Ранее в этот день ЦИК Грузии опубликовала предварительные результаты местных выборов. Так, после подсчета 38,63% бюллетеней партия «Грузинская мечта» лидирует с 48,56% голосов. При этом партия экс-президента Михаила Саакашвили набирает 31,23%.

2 октября в Грузии завершилось голосование на выборах в местные органы власти. Жители республики избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси.

Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе — пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов — 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.

1 октября в Тбилиси задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после его возвращения в страну. Его поместили в тюрьму города Рустави. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Политик в знак протеста объявил голодовку.

Бывший глава государства написал в тюрьме письмо, адресованное гражданам Грузии, в котором призвал их не бояться и идти на муниципальные выборы. По его словам, свобода страны зависит от активности людей.