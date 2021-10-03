Назван срок нового повышения выплат на детей

Детские и материнские пособия будут повышены в феврале 2022 года, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она напомнила, что с 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был увеличен до 12 792 рублей, а в следующем повысится до 13 617 рублей.

«В 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%. Это прогнозный показатель», — пояснила эксперт агентству «Прайм» 3 октября.

По ее словам, для расчета пособия по беременности и родам или минимального суммарного размера среднего заработка специалисты ориентируются на 24-хкратную сумму МРОТ. Так, в этом году это значение составляло 307 008 рублей, а в 2022-м, соответственно, вырастет до 326 808 рублей.

При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в настоящее время оставляет 7082 рубля, уточнила Финогенова. А с февраля будущего года из-за увеличения МРОТ эта сумма будет повышена до 7387, добавила она.

Кроме того, согласно проекту бюджета ПФР, в следующем году будет повышен размер материнского капитала. Так, на первого ребенка будут выплачивать 503 237 рублей, на второго — 665 009 рублей, если за первого выплата не была получена. При этом в случае получения сертификата на первого ребенка допвыплата за второго составит 161 772 рубля.

Как рассказали «Известиям» в Минтруде 13 сентября, в 2022 году мужчины могут начать получать маткапитал. Отмечается, что право на соответствующую господдержку может быть реализовано лишь в случае, если у женщины оно прекратилось по основаниям, установленным законом.