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«Атлетико» победил «Барселону» со счетом 2:0

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Мадридская команда «Атлетико» одержала победу над каталонской «Барселоной» 2 октября в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Игра прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершившись со счетом 2:0.

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На 23-й минуте полузащитник Тома Лемар открыл счет.

Нападающий Луис Суарес упрочил победу на 44-й минуте встречи, впервые забив в ворота своей бывшей команды, уточняет «Спорт-Экспресс».

«Атлетико» заработал 17 очков и вышел на вторую строчку в турнирной таблице. У «Барселоны» 12 очков и девятое место.

19 сентября футбольный клуб «Реал» обыграл «Валенсию» со счетом 2:1 в матче пятого тура чемпионата Испании. На 66-й минуте встречи забил футболист «Валенсии» Уго Дуро. В составе победителей отличились Винисиус Жуниор (86 минута) и Карим Бензема (88). У обоих также по голевой передаче.

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