Игнашевич стал главным тренером ФК «Балтика»

Бывший игрок ЦСКА и сборной России по футболу Сергей Игнашевич назначен главным тренером калининградской «Балтики», сообщила 2 октября пресс-служба команды.

Специалист подписал контракт с клубом до окончания текущего сезона.

«Мы не сомневаемся, что громадный опыт Сергея Николаевича принесет пользу клубу и в целом калининградскому футболу. Мы рады, что столь известный специалист принял наше приглашение», — говорит в заявлении председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков.

Игнашевич сменил на посту Евгения Калешина, который ушел после поражения клуба от «Текстильщика» (2:3) в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 29 сентября, уточняет «Спорт-Экспресс».

22 марта Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера московского «Торпедо». Он начал сотрудничать с клубом в качестве старшего тренера в июне 2019 года. Главным тренером его утвердили летом 2020 года. До этого он входил в тренерский штаб молодежной команды московского ЦСКА.

За свою игровую футбольную карьеру Игнашевич стал бронзовым призером чемпионата Европы (2008), обладателем Кубка УЕФА (2004/2005), шестикратным чемпионом России, а также семикратным обладателем Кубка России.

Кроме того, Игнашевич является рекордсменом по количеству игр за сборную России по футболу (126) и по количеству игр в чемпионате России (489).