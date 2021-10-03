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Ученые обнаружили вызывающие ожирение гены

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Американские ученые из Университета Вирджинии в США обнаружили гены, непосредственно влияющие на набор веса. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе вуза. Результаты исследований опубликованы в журнале PLOS Genetics.

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В общей сложности ученые открыли 293 гена, которые так или иначе влияют на массу тела человека, затем лабораторным путем разделили их на группы вызывающих ожирение и способных его предотвратить. Отмечается, что обнаружено 14 генов, которые приводят к набору веса, и три, способные это предотвратить.

«Наш первый раунд экспериментов выявил более дюжины генов, вызывающих ожирение, и три гена, которые предотвращают ожирение. Мы ожидаем, что наш подход и новые гены, которые мы обнаружили, ускорят разработку методов лечения, снижающих бремя ожирения», — сказала Эйлин О'Рурк из Колледжа искусств и наук UVA, факультет клеточной биологии Медицинской школы и Центра сердечно-сосудистых исследований Роберта М. Берна.

Исследования проводились на червях, у которых 70% общих генов с людьми.

В июне ученые из Кембриджского университета и детской больницы Лос-Анджелеса установили влияние белковых молекул семафорин на набор веса. В ходе исследования специалисты блокировали сигналы семафоринов, что приводило к ожирению у мышей. Ученые выяснили, что семафорины формируют развитие гипоталамических цепей, которые в конечном итоге регулируют потребление калорий.

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