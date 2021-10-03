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Самолет загорелся при взлете в США

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В США при взлете загорелся самолет авиакомпании Spirit Airlines. Лайнер выполнял рейс Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) — Форт-Лодердейл (штат Флорида).

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По данным телеканала NBC 10, инцидент произошел вечером 2 октября на земле, когда борт еще не успел взлететь.

Причиной возгорания стала птица, влетевшая в правый двигатель самолета.

После того, как лайнер загорелся, рейс было решено отменить. Всех пассажиров эвакуировали с борта обратно в здание аэровокзала. Пострадавших нет.

Федеральное авиационное управление (FAA) начало расследование происшествия.

24 сентября на Кубе в самолет Boeing-767-300 Azur Air при взлете врезались два орла. В результате происшествия возник сноп пламени, испугавший пассажиров. Экипаж был вынужден прекратить движение.

Известно, что одна из птиц помяла носовую часть воздушного судна, а вторая попала в правый двигатель. Никто из пассажиров не пострадал. При этом у самолета из-за резкого торможения лопнуло колесо шасси.

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